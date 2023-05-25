Город будущего создадут на «Роза Хутор»

С 30 мая по 2 июня на курорте пройдет четвертый форум недвижимости «Движение».



Фото: пресс-центр Роза Хутор

Большое деловое мероприятие соберет застройщиков, риелторов, производителей, включая топ-менеджеров девелоперских компаний и агентств недвижимости, банков, представителей власти, сильнейших бизнес-тренеров страны. Участие в нем примут порядка 2000 застройщиков, 1500 риелторов и более 300 спикеров. Целью мероприятия является повышение качества девелоперских проектов и создание сильного международного сообщества игроков рынка недвижимости для обмена опытом и решения общих проблем. Организатором форума выступает архитектурно-брендинговая компания DeVision.

«В 2023 году на форуме недвижимости "Движение" впервые будут работать три кластера: для девелоперов, строителей и риелторов. Концепция мероприятия — города будущего. Поэтому и кластеры будут называться городами»,— сообщают организаторы.

Фото: пресс-центр Роза Хутор

Город девелоперов и строителей на «Роза Хутор» представит специальную программу, в рамках которой профессионалы отрасли обсудят архитектуру и продукт, управление, маркетинг, продажи и работу с управляющими компаниями. Инновация форума — «Движение ЭКСПО» — павильон площадью 1800 кв. м, где продемонстрируют лучшие строительные технологии, материалы, инженерные системы, программное обеспечение. Это позволит застройщикам подробно изучить продукцию отечественных производителей, найти новых поставщиков и решить проблему импортозамещения стройматериалов.

В рамках форума «Движение» состоится вручение премий в области нового строительства и территориального развития Urban Awards, определят лучшее агентство недвижимости страны. Forbes проведет встречу с богатейшими людьми России «Гостиная миллиардеров». Работа площадок будет завершаться вечерней программой, в которую включены тематические квизы, выступления стендап-комиков Виктора Комарова и Стаса Старовойтова, концерты популярных музыкальных групп.

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