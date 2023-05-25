В Сочи концертный зал «Фестивальный» откроют 1 июня

В Сочи открытие концертного зала «Фестивальный» запланировано на 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Работы на площадке со стороны набережной в уголке Сергея Венчагова подходят к концу. В настоящее время идет восстановление «Пластинки» из декоративных камней и растений. Подрядчик также обновил вывеску концертного зала. Обновление объекта запустили в начале текущего года.

К 1 июня в Сочи также завершатся работы на площади перед цирком. Там заменили плитку, ливневку и бордюры. В настоящее время специалисты устанавливают освещение и художественную подсветку.

«Работы на всех объектах ведем с использованием материалов российского производства. Заданы высокие стандарты качества. Если это площадка — обязательно безопасное резиновое покрытие, ограждение. Если общественное пространство — озеленение, новая брусчатка и парковая мебель»,— отметил глава города Алексей Копайгородский.

К указанной дате в городе откроют 10 детских площадок, в том числе в Комсомольском сквере, на Цветном бульваре и в Лазаревском.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram