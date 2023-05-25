На строительство дороги по улице Витебского в Кургане выделили 258 млн рублей

Объявлен аукцион по поиску подрядчика для строительства участка дороги по улице Витебского, который соединит Первомайский проспект и улицу Мальцева. Начальная цена контракта составляет 258,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Заявки от участников принимают до 2 июня.

Заказчиком аукциона выступает казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана». Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет построить четырехполосную дорогу длиной 800 м с ливневой канализацией. Вдоль проезжей части планируется разместить светофоры, дорожные знаки, ограждения и остановки, размостить тротуар и установить освещение.

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