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На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел

Около 6 тысяч жителей области впервые получат доступ к стабильной мобильной связи и 4G-интернету. Базовые станции сотовой связи в 17 небольших поселениях установит «МегаФон» при поддержке правительства Новосибирской области.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

В каждом из населенных пунктов в этом году появится мобильный интернет на скорости до 30 Мбит/с — достаточной, чтобы комфортно пользоваться любыми современными цифровыми сервисами. Наравне с горожанами сельчане смогут следить за трендами в соцсетях, общаться с близкими в мессенджерах, оперативно читать новости, дистанционно работать и учиться, получать госуслуги в электронном формате. Развитие телеком-инфраструктуры даст новые возможности местным предприятиям, социальным учреждениям, сфере торговли.

В поселениях, расположенных в 13 районах Новосибирской области, живет от 200 до 500 человек. Из-за небольшой численности населения, географических особенностей или удаленности развитие сотовой связи здесь было затруднено. Поставить села на «цифровые рельсы» поможет проект по обеспечению сотовой связью малых населенных пунктов, реализуемый в рамках госпрограммы «Цифровая трансформация Новосибирской области».

«Стабильная сотовая связь и быстрый интернет уже давно стали базовыми потребностями граждан наряду, например, с транспортной доступностью, чистой питьевой водой, теплом в домах. Развитие, возрождение сел невозможно без должной цифровой инфраструктуры, поэтому губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым поставлена задача по повышению качества жизни, уровня цифровизации в отдаленных районах. В рамках регионального проекта “Цифровая трансформация Новосибирской области” мы продолжаем ускоренными темпами развивать телеком-инфраструктуру в малых населенных пунктах. До конца 2023 года сотовая связь появится в 23 селах и деревнях, в 17 из них установкой базовых станций занимается наш давний и надежный партнер — компания “МегаФон”», — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Самое малочисленное село, которое совсем скоро выйдет в сеть — Юрки Чановского района, в нем живут всего 250 человек. Одно из самых крупных — Локтенок Краснозерского района, здесь качественной мобильной сети ждут около 480 жителей. Ближе всех, в пределах 100 км от областного центра, расположены поселок Горный Мошковского района и село Ключевая Венгеровского района. Самые отдаленные — Барабо-Юдино Чистоозерного района и Никулино Татарского района, из них до Новосибирска добираться более 500 км.

В этих и еще в 11 населенных пунктах «МегаФон» построит новые базовые станции, работающие сразу в двух стандартах — 2G и 4G. Для каждого села инженеры оператора готовят индивидуальный проект, учитывающий ландшафт и особенности застройки, чтобы охватить максимальную территорию качественной связью. Частотный диапазон, в котором будет работать телеком-оборудование, отличается повышенной дальностью распространения и хорошо работает внутри помещений, что также поможет обеспечить наиболее широкое покрытие.

«Мы стремимся к тому, чтобы у всех наших абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне, были равные цифровые возможности,— комментирует директор “МегаФона” в Новосибирской области Денис Трофимчук.— “МегаФон” не только впервые построит в 17 селах области современную телеком-инфраструктуру, но также будет вести постоянную техническую поддержку этих базовых станций, чтобы жители могли с комфортом пользоваться всеми их возможностями даже при высокой нагрузке на сеть».

Список населенных пунктов Новосибирской области, где «МегаФон» впервые запустит сотовую связь:

  1. Юрки Чановского района
  2. Баган Доволенского района
  3. Воскресенка Баганского района
  4. Пушкарево Ордынского района
  5. Большеречка Болотнинскогорайона
  6. Старый Тартас Венгеровского района
  7. Витинск Северного района
  8. Горный Мошковского района
  9. Ключевая Венгеровского района
  10. Барабо-Юдино Чистоозерного района
  11. Каменная Гора Тогучинского района
  12. Борисоглебка Убинского района
  13. Гербаево Краснозерского района
  14. Новопреображенка Чановского района
  15. Устюжанино Ордынского района
  16. Никулино Татарского района
  17. Локтенок Краснозерского района

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

megafon.ru

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