81% жителей Ижевска против введения 6-дневной рабочей недели

В столице Удмуртии 81% местных жителей не поддерживает введение 6-дневной рабочей неделе, сообщает пресс-служба SuperJob. По мнению респондентов, инициатива не соответствует трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Однако 12% ижевчан одобряют введение 6-дневной рабочей недели. Свою позицию респонденты объясняют тем, что стране необходимо помочь преодолеть возникшие трудности.

При этом сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения — 14%, а противников — среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет —88%. Мужчины одобряют введение 6-дневки чаще женщин — 13% и 11% соответственно.