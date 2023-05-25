Врачей Каменска-Шахтинского заподозрили в организации 10 тыс. фиктивных медосмотров

Работников центральной городской больницы Каменска-Шахтинского заподозрили во внесении недостоверных сведений о профилактических осмотрах в медицинские карт детей и подростков. Оперативники УФСБ России по Ростовской области зафиксировали более 10 тыс. таких случаев, сообщает пресс-служба ведомства.

Фиктивные профилактические осмотры врачи оформляли из-за того, что ЦГБ необходимо было выполнить соответствующие показатели, сказано в сообщении. В отношении заведующей поликлиническим детским отделением больницы возбуждено уголовное дело о подлоге (ч. 2 ст. 292 УК). По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, речь идет о Маргарите Сидоренко. Расследованием дела занимается следственный отдел по Донецку СУ СК России по Ростовской области.

Кристина Федичкина