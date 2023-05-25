«Уралвагонзавод» сообщил о рекордных объемах выпуска танковых двигателей на ЧТЗ

Завод «ЧТЗ-Уралтрак», входящий в структуру «Уралвагонзавода» добился рекордных объемов производства танковых двигателей. Как сообщают в пресс-службе концерна, в первом квартале ежемесячный объем выпускаемых дизельных моторов для танков на 12% превышал показатели СССР периода Холодной войны.

Руководство УВЗ отмечает, что нарастить объемы предприятие смогло благодаря грамотной организации производства и техническому обновлению. Кроме того, по словам директора по особым поручениям «Уралвагонзавода» Игоря Мешкова, численность персонала на челябинском заводе за последний год была увеличена почти на треть.