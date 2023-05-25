Суд в Дагестане с третьей попытки согласился с оправдательным приговором по делу о взрыве в банкетном зале

Апелляционная инстанция Верховного суда Дагестана после третьего рассмотрения оставила без изменений оправдательный приговор, вынесенный в отношении владелицы банкетного зала «Лайли». Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Согласно материалам дела, 1 августа 2016 года в подвальном помещении банкетного зала «Лайли» произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия от полученных травм и ожогов умерли 11 человек, еще 13 получили повреждения различной степени тяжести.

В подсобном помещении под банкетным залом был установлен газовый баллон емкостью 50 л 1975 года выпуска. Он использовался как резервный источник энергоресурса на случай отключения газа. В результате разрыва корпуса баллона из-за коррозии произошла утечка пропан-бутана с возгоранием и последующим выбросом пламени под давлением из трещины в помещение банкетного зала, где находились люди.

Уголовное дело в отношении владелицы зала Динары Маммаевой трижды рассматривалось районным судом и дважды — в апелляционной инстанции. Последний приговор, вынесенный 28 октября 2021 года, вновь оправдал обвиняемую в связи с непричастностью к совершению преступления. Верховный суд республики дважды в апелляционном порядке отменял решение районного суда и возвращал дело на новое рассмотрение иным составом суда.

«В процессе новых судебных разбирательств по делу в суде первой инстанции, не дожидаясь результата их рассмотрения, защита Маммаевой обжаловала решения Верховного суда Дагестана в Пятом кассационном суде общей юрисдикции,— сообщила пресс-служба ВС.— Суд кассационной инстанции, в свою очередь, не соглашаясь с апелляционными определениями, отменял их с передачей дела на новые апелляционные рассмотрения».

По результатам последнего апелляционного рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам ВС республики с учетом позиции кассационного суда признала приговор законным и обоснованным и оставила его без изменения.

Юлия Рыбина, Махачкала