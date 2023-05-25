В Пензе сообщают о массовой гибели рыбы в ручье Безымянный

Жители Пензы сообщают о гибели рыбы и неприятном запахе воды в ручье Безымянный. В социальных сетях горожане обращаются к губернатору Олегу Мельниченко с просьбой принять меры по защите окружающей среды. Видео с места ЧП распространяют в социальных сетях.

По версии граждан, причиной загрязнения ручья стал слив химикатов из трубы, ведущей от гаражного кооператива в районе 6-й больницы. Местные жители сообщают в соцсетях о неприятном запахе от воды, жалуются на невозможность поливать ею растения и бездействие властей.

Ручей Безымянный является притоком реки Сура. В январе прошлого года экоактивисты Пензы провели анализ воды и обнаружили в ней хромат, сероводород и повышенный уровень минерализации. Официальные органы до сих пор не прокомментировали ситуацию.

Дарья Васенина