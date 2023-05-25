Двух адвокатов в Ижевске задержали за покушение на мошенничество на 25 млн рублей

В столице Удмуртии двух адвокатов в возрасте 45 и 46 лет обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, мужчин заключили под стражу.

В частности, по данным следствия, адвокаты получили от местной жительницы 15 млн руб. в качестве первой части взятки, размер которой составлял 25 млн руб. Деньги они получили под предлогом передачи их должностным лицам региональных МВД и прокуратуры за вынесение процессуальных решений.

23 мая один из мужчин по соглашению с сообщником получил вторую часть взятки в сумме 10 млн руб., однако при этом его задержали сотрудники регионального УФСБ.

В рамках расследования проведены обыски, допрашиваются свидетели, а также изъяты денежные средства, полученные обвиняемыми в результате мошенничества.