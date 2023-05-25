Власти Саратова планируют снести порядка 600 деревьев

В Саратове намечается массовая вырубка деревьев. Сегодня комиссия по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений на территории города рассмотрит 42 пункта повестки дня, связанные с удалением и обрезкой деревьев.

Основные объемы спила придутся на проекты скоростного трамвая и на Стрелке. В связи с началом строительства скоростной линии трамвая №9 подрядчик ООО «ФракДжет-Строй» обратился к комиссии с просьбой о разрешении на спил 136 деревьев и обрезку 188 деревьев на пяти улицах города. Подрядчик строительства путепровода на Стрелке ООО «ПМК» также просит разрешения на снос 185 деревьев. Кроме того, Российский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора планирует спилить 29 деревьев в рамках реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Училище городское, начало ХХ века».

Помимо крупных проектов, комиссия рассмотрит заявки от районных администраций и МБУ на спил и обрезку деревьев в различных частях города. В Волжском районе предполагается спилить 31 дерево и обрезать 21 дерево на Набережной Космонавтов, улице Радищева и Театральной площади. В Заводском районе запланирована вырубка 18 деревьев и обрезка 12 деревьев в сквере Кирова. В Октябрьском районе под угрозой оказались 31 дерево и 15 деревьев «в связи с благоустройством территории». Самый большой ущерб зеленым насаждениям может быть нанесен в сквере Грибова, где просят снести 51 дерево и 63 обрезать.

По данным комиссии, всего в повестке дня заседания заявлено порядка 600 деревьев для спила и почти 400 для обрезки.

Никита Маркелов