В Свердловской области судят мужчину, убившему отца-инвалида «из чувства сострадания»

Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела жителя Нижнего Тагила Виталия Смирнова, убившего своего отца «из чувства сострадания». Об этом сообщили в пресс-службе суда. Он обвиняется в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (по п. «в», ч. 2, ст.105 УК РФ).

В пресс-службе регионально СУ СКР сообщили, что утром 18 октября 2022 года тагильчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, убил 70-летнего отца-пенсионера. После этого он позвонил в полицию, признавшись в содеянном. Скрываться Виталий Смирнов не стал. Следователям он заявил, что совершил убийство из «чувства сострадания», поскольку ему было нелегко видеть, как отец переносит трудности из-за инвалидности.

При этом вину Виталий Смирнов признал лишь частично. Он заявил, что убил своего отца и готов понести за это наказание, но не согласен с тем, что родитель был в беспомощном состоянии.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что обвиняемый работал слесарем на одном из градообразующих предприятий. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013-2014 годах.

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