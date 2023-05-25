«Ростелеком» учредит премию для социальных предпринимателей

Компания «Ростелеком» договорилась с Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области о содействии в развитии инициатив, способствующих решению социальных вопросов. Как сообщили в компании, они продолжат оказывать спонсорскую поддержку региональному грантовому конкурсу «Новые возможности» для социальных предпринимателей и НКО.

В этом году «Ростелеком» учредит премию «Информационные технологии в сфере социального предпринимательства» в размере 600 тыс руб. в специальных номинациях «Освоение навыков и повышение уровня знаний в ИТ-сфере для детей и юношества» и «Использование современных цифровых технологий ведения бизнеса в социальной сфере». Победители получат гранты по 300 тыс. руб.

«С 2019 года “Ростелеком” поддержал шесть проектов на сумму 850 тыс. руб. Теперь участие провайдера в конкурсе будет профильным и целевым. Финансовую помощь получат предприниматели, готовые открывать новые ИТ-направления бизнеса, внедрять цифровые технологии, чтобы делать свои услуги более интересными, разнообразными и доступными», – сообщил директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Иван Сергеев