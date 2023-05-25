Товарооборот между Башкирией и Азербайджаном вырос на 27%

Товарооборот между Башкирией и Азербайджаном в первом квартале текущего года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Азербайджан является одним из основных партнеров республики. Взаимный товарооборот состоял из экспорта минеральных продуктов, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сырья, металлов и изделий из них, машиностроительной продукции.

Вузами Башкирии заключено восемь договоров о научном и образовательном сотрудничестве, подписаны соглашения о реализации обменных программ с партнерами из Азербайджана. В университетах региона тем временем обучаются более 30 граждан из иностранной страны, говорится в сообщении пресс-службы.

Венера Хисамова

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