Остановки «Автопарк № 1» и «Садоогороды» в Ижевске переименуют

В столице Удмуртии две останови общественного транспорта получат новое название. В частности, «Автопарк № 1» в Ленинском районе теперь будет назваться «Промцентр "Гагаринский"», «Садоогороды» — «Жилой комплекс "Цветочный город"», сообщает пресс-служба администрации города. Соответствующее решение приняла комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Кроме того, было решено двум вновь образованным улицам в Ленинском районе присвоить наименования «улица Кузьминская» и «переулок Кузьминский».