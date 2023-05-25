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Остановки «Автопарк № 1» и «Садоогороды» в Ижевске переименуют

В столице Удмуртии две останови общественного транспорта получат новое название. В частности, «Автопарк № 1» в Ленинском районе теперь будет назваться «Промцентр "Гагаринский"», «Садоогороды» — «Жилой комплекс "Цветочный город"», сообщает пресс-служба администрации города. Соответствующее решение приняла комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

Кроме того, было решено двум вновь образованным улицам в Ленинском районе присвоить наименования «улица Кузьминская» и «переулок Кузьминский».

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