Суд продлил арест экс-советнику главы Челябинска

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 27 августа бывшему советнику главы города Петру Конареву, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере. Ходатайство следствия удовлетворено, сообщают в прокуратуре региона.

Петр Конарев находится под стражей с сентября прошлого года. Ему вменяют 44 эпизода получения взяток. Как считает следствие, в 2019–2021 годы он вместе с должностными лицами МКУ «Городская среда» брал через посредников деньги за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконно размещенных в Челябинске нестационарных торговых объектов.

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