Житель Краснодара подозревается в продаже чужого участка по поддельным документам

В Краснодаре задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в особо крупном мошенничестве с участком земли, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. По данным следствия, мужчина купил в интернете поддельный паспорт на имя владельца земли, но со своей фотографией, после чего продал участок за 18 млн руб.

Противоправная деятельность фигуранта дела была выявлена совместно сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и полицейскими. Злоумышленник занимался работами по демонтажу частного дома в Краснодаре, при этом у него возник замысел выдать себя за владельца земли и продать участок. Мужчина приобрел в интернете фальшивый паспорт на имя владельца участка, в документе была вклеена фотография злоумышленника. Он дал объявление о продаже земли и заключил с покупателем договор, получив 18 млн руб. Затем злоумышленник приобрел автомобиль Audi и оформил его на свою мать. В настоящее время автомобиль изъят. Фигурант дела заключен под стражу, решается вопрос о признании сделки купли-продажи участка недействительной.

Анна Перова, Краснодар