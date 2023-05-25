Рядом с воронежским аэропортом продают складское здание за 500 млн рублей

Производственно-складское здание рядом с воронежским аэропортом выставили на продажу на «Авито» за 500 млн руб., сообщило DeFacto со ссылкой на объявление. Площадь складских помещений составляет 5,2 тыс. кв. м.

Высота потолков помещений — 12 метров. Стены сделаны из сэндвич-панелей, полы — из бетона. На объекте имеется трансформаторная подстанция и две скважины, проведен газ, строится котельная. Также в собственности имеется земельный участок площадью 2,7 га. Собственник объекта не раскрывается: отмечено лишь, что им является «одно юрлицо».

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