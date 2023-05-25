СЭГЗ планирует в 2 раза увеличить производства тяговых двигателей для трамваев в 2023 году

В 2023 году Сарапульский электрогенераторный завод в Удмуртии увеличит объем производства отечественных тяжелых тяговых двигателей ДАТ-72 для российских трамваев до 1,2 тыс. штук, рост — в 2 раза. Об этом сообщает пресс- служба главы и правительства региона.

Как отметил глава региона Александр Бречалов, за четыре месяца 2023 года объемы выпуска гражданской продукции СЭГЗ выросли на 62% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Конкретно по электродвигателям рост составил 42%.

Как рассказал генеральный директор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев, производство гражданской продукции не снизилось. «Более того, современная ситуация, когда из нашей страны ушли многие иностранные компании, стала причиной роста спроса на отечественную гражданскую продукцию»,— рассказал господин Беляев.

«Обеспечение технологической независимости от импорта, особенно импорта из так называемых недружественных стран, является сегодня одной из ключевых задач для нашей страны. Для нас очень важно участвовать в решении этой задачи, как в сфере специальной, так и гражданской продукции»,— подчеркнул гендиректор предприятия.

Напомним, импортозамещающее производство трамвайных двигателей организовали на СЭГЗ в мае 2021 года. По итогу 2022 года цех увеличил выпуск ДАТ-72 до 630 штук в год. Фонд развития промышленности одобрил для СЭГЗ льготный займ в размере 200 млн руб., еще 70 млн руб. вложил сам завод.

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