Чиновников в Башкирии обязали сообщать прокуратуре о склонении их к коррупции

Депутаты Курултая Башкирии приняли в трех чтениях поправки в закон «О государственных должностях Республики Башкортостан», внесенные прокурором Башкирии Игорем Пантюшиным.

По предложению господина Пантюшина, документ дополнен положениями, обязывающими чиновников на государственных должностях сообщать в прокуратуру республики о случаях склонения их к коррупции.

В уведомлении в надзорный орган должны указываться сведения о человеке, который склоняет к правонарушению, способ склонения (подкуп, угроза, просьба, обещание, обман) и другие данные.

Влада Шипилова

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