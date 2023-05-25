Глава СК поручил проверить законность возведения офиса «Красное & Белое» в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность строительства офисного центра компании «Мистраль» основателя сети «Красное & Белое» в поселке Колхозный Челябинска. Доклад об установленных обстоятельствах ему предоставит руководитель регионального управления СКР Петр Решетников, сообщают в федеральном ведомстве.

Ранее жители Челябинска заявили в СМИ о намерении попросить главу СК оценить действия чиновников в связи с планируемым в поселке Колхозный строительством офисного центра. По их словам, общественные слушания по проекту проходят без учета мнения горожан. Они указали, что ранее часть земель была переведена из статуса жилой в общественно-деловую зону, и заявили о намерении вернуть изначальное назначение участка.

ООО «Мистраль» владеет основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников. Компания намерена построить семиэтажный офисный центр с наземной парковкой на 156 мест на северо-западе Челябинска – в пределах улиц Чайковского, Неглинной, Коммунальной и Развития. Общая площадь здания составит до 3 тыс. кв. м. Площадь застройки превысит 1,4 га. По итогам последних публичных слушаний проект планировки был отправлен на доработку.

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