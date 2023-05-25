Россияне активно вкладывают средства в недвижимость на побережье

Вложения в недвижимость на Черноморском побережье в данный момент являются одним из наиболее выгодных способов инвестирования. В первую очередь это связано с растущим спросом на квартиры и гостиничные номера на фоне растущего туристического потока. Об этом на отраслевой конференции MALLPIC рассказала заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина.



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Согласно результатам рейтинга «РИА Новости», самый высокий доход от инвестиций в недвижимость за последние пять лет среди российских субъектов зафиксирован в Краснодарском крае – почти 20%. Для сравнения, среднероссийский показатель составил лишь 9%. Что выводит регион на первое место по привлекательности такого рода вложений. При этом наиболее высокие показатели роста цен зафиксированы в Сочи.

Комментируя клиентские предпочтения, Анна Сапегина отметила, что покупатели сегодня предъявляют высокие требования к проектам – их локации, видовым характеристикам, озеленению, наличию инфраструктуры, а также современной концепции. А также возможности осуществления дистанционной покупки.

«90% покупателей недвижимости в Сочи – люди из других регионов России, для которых важна возможность полностью удаленного и бесшовного заключения сделки. Поэтому в компании «Неометрия» выстроена систему, при которой от клиента требуется минимум действий для приобретения квартиры или гостиничного номера. На всех этапах – от первой онлайн-встречи с менеджером по продажам до регистрации сделки», — прокомментировала Анна Сапегина.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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