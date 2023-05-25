Гендиректора компании, в которой работала экс-главный архитектор Краснодара, привлекают к «субсидиарке»

Конкурсный управляющий НПО «Геоинжпроект» обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении бывшего генерального директора компании к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на сумму 15,7 млн руб. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К ответственности конкурсный управляющий должника намерен привлечь Тони Ферриса, который являлся руководителем НПО «Геоинжпроект» в период с июля 2019 года по февраль 2022 года.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края НПО «Геоинжпроект» признано банкротом в феврале 2022 года, в отношении компании введено конкурсное производство. Иск о признании компании банкротом подала ФНС №1 по Краснодару. В реестр требований кредиторов включены требования уполномоченного органа в размере 6,7 млн руб. В сентябре 2022 года в реестр требований кредиторов суд также включил долги банкрота перед МКУ Краснодара «Единая служба заказчика» в сумме 4,4 млн руб., а также требования Управления строительства администрации Геленджика в размере 2,3 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Краснодаре в 2012 году. Доходы организации в 2018 году составляли около 28 млн руб. Ранее СМИ сообщали, что ООО «НПО "Геоинжпроект"» занималось проектированием социальной инфраструктуры (детских садов, школ и больниц). Компания также принимала участие в проектировании Государственного архива Ростовской области, Крымского кадетского корпуса и биокомплекса в Симферополе.

Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир работала в «Геоинжпроекте» с 2016 по 2018 годы. В сентябре 2018 года она заняла должность главного архитектора, с которой уволилась в ноябре 2021 года.

Тат Гаспарян

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