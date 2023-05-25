Нападающий «Краснодара» Олусегун хочет уйти из команды, несмотря на возражения клуба

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Олакунле Олусегун намерен перейти в другую команду, несмотря на возражения «быков». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В настоящее время агент игрока занят работой над трансфером. По данным издания, футболист недоволен своим игровым временем и хочет найти клуб, в котором он сможет получить больше практики. Сообщается, что у нападающего уже есть несколько предложений из Европы.

В «Краснодаре» считают переход нецелесообразным в период летнего трансферного окна. Главный тренер команды Владимир Ивич намерен сохранить игрока.

В текущем сезоне Олусегун стал автором пяти мячей и двух результативных передач. В состав основной команды игрок пришел в 2022 году. В предыдущем сезоне футболист выступал за «Краснодар-2», куда перешел из болгарского «Ботева». По данным портала Transfermarkt, текущая стоимость игрока достигает 1,70 млн €.

Анастасия Донскова

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