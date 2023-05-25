Мастер участка в Татарстане предстанет перед судом за присвоение дизельного топлива

Тукаевский райсуд Татарстана рассмотрит уголовное дело против мастера линейного участка ж/д станции Круглое Поле. Его обвиняют в присвоении дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Следствие считает, что мужчина в марте этого года, будучи материально-ответственным лицом, присвоил вверенное ему топливо массой 430 кг, которое находилось в топливном баке тягово-энергетической секции снегоуборочного поезда. Позже похищенное он вывез в канистрах. В итоге РЖД был причинен ущерб в размере более 18 тыс. руб.

Полицейские пресекли деятельность обвиняемого, изъяли топливо и вернули его владельцу.

"Ъ-Казань"