Клиенты банка «Центр-инвест» предпочитают энергоэффективные дома

Доля домов класса А и выше составляет треть приобретенных квартир в новостройках с помощью ипотечных кредитов банка «Центр-инвест». Это показывает, что клиенты банка выбирают для жизни самые энергоэффективные и качественные новые дома.

Анализ данных оценки углеродного следа при кредитовании ипотеки на основе методики, разработанной банком, позволил учесть выбросы по 700 кредитам на сумму 2,2 млрд рублей. Квартиры класса энергоэффективности А и выше позволяют не только экономить энергоресурсы и меньше за них платить, но и сокращают выбросы вредных веществ в атмосферу. Расчеты показывают, что даже в сравнении с домами класса В (высокий класс), такие квартиры заметно экологичнее и позволили сократить углеродный след банка на 19,3 тн СО2 в год, что эквивалентно поглощающей способности 770 деревьев.

Методика оценки углеродного следа достаточно точно рассчитывает удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов. При этом учитывая местоположение дома, этажность, год постройки, класс энергетической эффективности дома, площадь квартиры и другие параметры.

Оценка «отлично» дополняет программу кредитования «зеленая ипотека», стартовавшую в банке в 2022 году. Для всех ипотечных заемщиков, которые приобретают квартиры в домах с классом энергетической эффективности уровня А и выше, банк предлагает льготную ставку по ипотеке.

С 2005 года банк «Центр-инвест» оценивает свое положительное влияние, связанное с финансированием проектов энергоэффективности, размещением биржевых зеленых облигаций, использованием солнечной энергии для внутреннего потребления.

В 2023 году банк поставил амбициозную задачу — оценивать углеродный след не менее чем для 2/3 всех выдаваемых кредитов в банке, чтобы в результате достигнуть полной углеродной нейтральности и отсутствия негативного влияния на окружающую среду.

ПАО КБ «Центр-инвест»