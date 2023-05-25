Депутаты заксобрания повысили штрафы за неэффективную борьбу с борщевиком

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали инициативу региональных властей о повышении штрафов для собственников земельных участков, не уничтожающих на своей территории борщевик Сосновского. Штрафы для граждан вырастут с 0,5–2 тыс. руб. до 2–5 тыс. руб., для юридических лиц — с 30–50 тыс. руб. до 150 тыс.— 1 млн руб., для должностных лиц — с 10–20 тыс. руб. до 20–50 тыс. руб. Соответствующие изменения в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» были приняты большинством голосов в двух чтениях сегодня на пленарном заседании регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в пояснительной записке к проекту, действовавшие ранее штрафы «несоизмеримы с ущербом, который наносит или может нанести борщевик Сосновского», и «не являются достаточной мерой по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений». По словам регионального министра агропромышленного комплекса Павла Носкова, на сегодняшний день площадь земель, засоренных борщевиком, в Пермском крае превышает 60 тыс. га. «При этом сорняк активно разрастается и ежегодно прибавляет к площади около 10%»,— отметил министр.

Ранее против увеличения штрафов выступали министерство экономического развития Прикамья, региональный уполномоченный по правам предпринимателей и Совет муниципальных образований Пермского края. Они опасаются, что увеличение штрафов негативно скажется на финансовом положении юридических лиц и может привести к фактическому банкротству субъектов предпринимательства.