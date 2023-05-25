В Челябинской области увеличат расходы на программу инициативного бюджетирования

Финансирование программы инициативного бюджетирования в Челябинской области со следующего года будет увеличено на 50% с нынешних 1,5 млрд руб. до 2,25 млрд. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, выступая перед заксобранием.

Инициативное бюджетирование – форма участия граждан в распределении бюджетных средств для решения вопросов местного значения. Закон о введении этого механизма в Челябинской области начал действовать в 2021 году. Согласно документу инициативные группы могут представлять на рассмотрение муниципальной конкурсной комиссии свои проекты по ряду направлений, среди которых организация благоустройства территории, обустройство объектов социальной инфраструктуры, дорожная деятельность, обеспечение условий для развития физкультуры, школьного и массового спорта, проведение культурных мероприятий.

В первый год объем финансирования программы сначала составлял 750 млн руб., осенью 2021 года было принято решение увеличить объем средств на 350 млн.