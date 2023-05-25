Уровень дистанционного оформления перевозочных документов на СКЖД превысил 90%

На Северо-Кавказской железной дороге уровень дистанционного оформления перевозочных документов по итогам апреля составил 91%.
Фото: представлено пресс-службой РЖД
В общей сложности, за месяц с применением электронной подписи клиентами ОАО «РЖД» зарегистрировано более 500 тыс. документов. При этом к системе электронного документооборота было подключено 35 новых клиентов.
В числе документов, наиболее часто оформляемых через автоматизированную систему ЭТРАН («Электронная транспортная накладная»): транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ и счета-фактуры.
Для онлайн-заказа услуг, включая экспортные и транзитные перевозки, предоставление подвижного состава, погрузочно-разгрузочные и терминально-складские услуги, функционирует электронная торговая площадка «Грузовые перевозки».
По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов, а также за разъяснениями по порядку организации работы через удаленный доступ, клиенты могут обратиться по телефону 8-800-755-00-00.
Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"
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