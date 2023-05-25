Глава Башкирии ответил министру обороны Украины

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях обращение к министру обороны Украины Алексею Резникову, который на днях обратился к башкирам, участвующим в СВО.

Господин Хабиров отметил, что «моей стране и моему народу вновь приходится, как и в Великую Отечественную войну, бороться с фашизмом». «При этом мне, как и многим, искренне жаль сотни тысяч украинских парней и мужчин, которые погибли и будут погибать на этой бойне, на которую их обрекли те, кто преступно захватил власть в Киеве, предал свой народ, идеалы предков и присягнул нацизму»,— заявил он.

По словам главы Башкирии, в рядах военнослужащих из республики — не только башкиры, но и представители других национальностей: «На передовой ребят из Башкортостана называют башкирами, хотя среди них — представители всех народов, живущих в нашей стране. А все мы вместе — большая многонациональная Россия, россияне».

В конце обращения, которое было продублировано на украинском языке, господин Хабиров посоветовал министру обороны Украины послушать башкирскую песню «Шаймуратов-генерал».

Олег Вахитов

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