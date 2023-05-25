Ярославский суд разрешил бесплатное подключение к частному газопроводу по догазификации

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск АО «Газпром газораспределение Ярославль» к владельцу частного газопровода в селе Лютово ООО «Реком-Рос» об обязании не чинить препятствий истцу по подключению семи домовладений к газу по программе догазификации. Решение опубликовано в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газовый распределительный узел

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Газовый распределительный узел

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Семь владельцев домов деревне Алексеевское села Лютова обратились в «Газпром газораспределение Ярославль» для подключения к газу в рамках догазификации, с ними были заключены договоры о присоединении. Однако мимо их домов проходит частный газопровод среднего давления, принадлежащий ООО «Реком-Рос». «Газпром газораспределение Ярославль» направил в «Реком-Рос» запросы о даче согласия на подключение домов, но они остались без ответа. В связи с этим компания и обратилась в суд.

Как правило, подключение к частным газопроводам осуществляется за плату. Суд указал, что программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» истец утвержден исполнителем программы и «обеспечивает подводку газа до границ негазифицированых домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения», то есть бесплатно. Также суд сослался на постановление Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547, утверждающее правила подключения к газовым сетям.

«Ответчик не вправе препятствовать подключению к принадлежащим ему сетям газораспределения и (или) газопотребления при наличии пропускной способности таких сетей»,— говорится в решении суда.

По мнению суда, в случае с газопроводом в Алексеевском, пропускная способность для подключения новых объектов есть.

«Газопровод-источник не является обособленным объектом газового хозяйства, а присоединен непосредственно к газораспределительной системе Ярославской области и является ее частью. Фактически игнорируя обращение истца, ответчик препятствует в выполнении данным лицом мероприятий по социальной газификации»,— указал суд.

Истец требовал обратить решение суда к немедленному исполнению с связи с его социальной значимостью, однако суд все-таки дал ответчику возможность обжаловать решение. В суд представитель ответчика не явился.

Антон Голицын