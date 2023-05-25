Заксобрание Алтайского края приняло губернаторский отчет большинством голосов

Законодательное собрание Алтайского края приняло отчет губернатора Виктора Томенко о работе правительства региона в 2022 году. Сессия краевого парламента проходит 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В часовом докладе Виктор Томенко подвел итоги не только 2022 года, но и всего пятилетнего срока своих полномочий. В частности, губернатор сообщил, что с 2017 года по 2022-й валовой региональный продукт Алтайского края вырос в 1,8 раза, достигнув почти 1 трлн руб. За этот же период объем инвестиций вырос с 88 млрд до 146 млрд руб., расходы консолидированного бюджета удвоились и составили примерно 200 млрд руб.

В ходе обсуждения отчета его поддержали фракции «Единой России», ЛДПР и «Коммунисты России». Так, руководитель фракции единороссов Сергей Приб отметил, что положительные результаты достигнуты несмотря на то, что из последних 60 месяцев 37 пришлись на пандемийные ограничения, еще 15 – на специальную военную операцию. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов отметил, что за пятилетие выполнены основные пункты программы «Алтайский край. Энергия развития», с которой кандидат Томенко шел на выборы губернатора в 2018 году.

С критикой отчета выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». Например, руководитель фракции Компартии Андрей Кривов отметил, что с 2018 года реальные дохода жителей края уменьшились. По мнению лидера справороссов в заксобрании Александра Молотова, Виктору Томенко за пять лет не удалось переломить негативные тенденции в социально-экономическом развитии региона и обеспечить «логичную и прозрачную» кадровую политику. Фракция КПРФ решила голосовать против, «Справедливой России –За правду» – воздержаться.

В ходе голосования за принятие отчета высказались 42 депутата. 19 проголосовали против, еще четверо воздержались.

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Валерий Лавский