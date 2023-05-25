Депутаты приняли закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО

Депутаты Курултая Башкирии во втором и третьем чтениях приняли законопроект фракции ЛДПР о внесении изменений в статью республиканского закона «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан». Согласно инициативе, в перечень получателей бесплатной юридической помощи включены участники специальной военной операции, в том числе мобилизованные и контрактники, а также члены их семей.

Закон предусматривает бесплатные правовые консультации, помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и прочих документов, безвозмездное представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте