Свердловские власти объединят все свои интернет-ресурсы в единый портал

Власти Свердловской области запускают масштабную реформу собственных ресурсов в сети, рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве региона. На данный момент собрана рабочая группа, которая готовит техзадание для создания нового интернет-портала правительства Свердловской области.

Цель преобразований — объединить информацию о деятельности официальных лиц и областных органов. «Сейчас у нас есть достаточно большое количество разрозненных сайтов как по стилистике и возможностями, так и в отдельных случаях по соответствию федеральным требованиям. Кроме того, сегодня очевидна необходимость серьезным образом посмотреть на безопасность госресурсов»,— отметил источник.

Началом работы по преобразованию системы сетевых ресурсов свердловских властей стала актуализация правовых актов. Работу курирует вице-губернатор Олег Чемезов. Так, на портале правовой информации появился указ губернатора Евгения Куйвашева. Согласно документу, за сайтом главы региона закрепляется статус ресурса, где размещается официальная информация о деятельности губернатора. Ранее у сайта не было такого статуса.

В департаменте информационной политики «Ъ-Урал» пояснили, что документ был разработан в целях приведения региональной нормативной базы в соответствие с федеральным законодательством, в частности ФЗ №8, регламентирующем доступ к информации о деятельности органов власти.

Диана Сунагатуллина

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