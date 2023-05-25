Компания «Харьяга» с лицензиями на добычу нефти в Красноярском крае выставлена на торги за 190 млн рублей

На продажу выставлено 100% в компании «Харьяга» и ее обязательства перед банком «Открытие». Начальная стоимость лота – 190 млн руб. (110 млн руб – стоимость доли, 80 млн – права требования) Торги запланированы на 5 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Компания владеет двумя лицензиями на разведку и добычу нефти и газа на территории Шушукского месторождения в Красноярском крае: на участок площадью 448 кв м со сроком до 2029 года и на участок площадью 1, 6 тыс. кв м. до 2025 года. Месторождение открыто в 2008 году. Извлекаемые запасы нефти оценены в 14,8 млн тонн.

«Сейчас ООО «Харьяга» находится на этапе разработки проектно-сметной документации по бурению скважин. В рамках второго этапа геологоразведочных работ планируется бурение 2-3 скважин»,– уточнили в банке.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Харьяга» зарегистрировано в Москве в 2000 году с уставным капиталом 50,1 млн руб. Убыток компании за 2022 год составил 22,1 млн руб.

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Оксана Павлова