Депутатам госсовета Удмуртии предложили сдать нормы ГТО

Председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев поручил своему заместителю, руководителю постоянной комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике Ивану Черезову организовать для депутатов сдачу норм ГТО. Об этом он сказал в завершении сессии республиканского парламента 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Мы, депутаты, должны служить примером всем, провести еще раз сдачу норм ГТО, организовать это в одну из суббот. Просьба депутатам включиться в эту работу и самим сдать ГТО, и пригласить членов своих семей, детей. Это я считаю очень важным, мы всегда должны быть готовы к труду и обороне нашей страны»,— сказал господин Невоструев.

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