Квадратный метр вторичного жилья в Челябинске подорожал на 17,3%

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Челябинске в мае составила 76,7 тыс. руб. Это на 17,3% больше, чем годом ранее. В сравнении с предыдущим месяцем динамика составила 3,4%, сообщается в исследовании «Циан. Аналитики».

В Челябинске квадратный метр на вторичном рынке жилья в среднем оказался на 12% дешевле, чем на первичном рынке, где он оценивается в 86,2 тыс. руб. Дороже всего в городе оказался квадратный метр в построенных с 2015 года домах — 94,1 тыс. руб.

По сведениям аналитиков, в большинстве городов РФ с численностью населения свыше 500 тыс. человек стоимость нового жилья выше вторичного. Ощутимее всего квадратный метр недвижимости от собственников-физлиц за год подорожал в Махачкале (+24,6%) и Новокузнецке (+17,5%). Снижение цен зафиксировано в Сочи (-10,6%), Севастополе (-9,3%) и Москве (-4,8%).

«Вторичный рынок РФ “оживает” — увеличивается спрос, сокращаются объем предложения и сроки экспозиции, медленно растут средние цены предложения, собственники снизили размер дисконтов. В ближайшие месяцы мы ожидаем сохранения тренда на медленный рост номинальных цен предложения», — отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

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