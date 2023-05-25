В Башкирии намерены подсчитать число бездомных

Уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин установит точное число лиц без определенного места жительства, проживающих в регионе. Соответствующее заявление омбудсмен сделал на пленарном заседании в Курултае республики.

Поднять вопрос об организации мест для временного пребывания лиц без определенного места жительства попросила депутат Гюзель Юсупова. Она отметила, что в холодное время года медики скорой помощи доставляют бездомных в больницы, куда их из гуманных соображений госпитализируют. В результате нагрузка на лечебные учреждения увеличивается.

Михаил Закомалдин ответил, что знает о проблеме, но решение вопроса не в его компетенции. С такими гражданами работает минтруд, сообщил омбудсмен.

«Насколько я знаю, в Уфе планировали открыть второй центр. Один есть, причем он не всегда полностью заполнен. Процентов 10-15% свободных мест всегда есть летом. И зимой тоже были свободные места. Есть предложение открыть такой центр в Стерлитамаке»,— сказал он.

Спикер парламента республики Константин Толкачев поинтересовался количеством бездомных. Михаил Закомалдин признался, что не может назвать даже приблизительную цифру, поскольку подсчет не ведется, но тут же предложил заняться этим вопросом. «Ставьте задачу — буду выполнять»,— сказал он.

Наталья Балыкова

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