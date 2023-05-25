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На программу модернизации коммунальной инфраструктуры Татарстана потратят 8 млрд рублей

На реализацию региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры в ближайшие два года в Татарстане потратят 8,6 млрд руб. Постановление опубликовано на портале Кабмина региона.

Целью программы связана с повышением качества и надежности предоставления татарстанцам коммунальных услуг. Всего планируется охватить 81 тыс. местных жителей.

Сама программа будет реализоваться в 2023-2027 годах. При этом выделяемая на эти цели сумма может измениться. Контроль за исполнением документа возложили на министерство строительства Татарстана.

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