Двух жительниц Башкирии будут судить за похищение человека и угрозу убийством

Белебеевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ), причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ), угрозах к убийству (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и грабеже (. 1 ст. 161 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», обвиняемыми являются 34-летняя Екатерина Буреева и 33-летняя Юлия Лупашко (Буреева).

По версии следствия, в январе 2021 года Екатерина Буреева, заподозрив, что ее отец имеет отношения на стороне, распивая алкоголь, предложила своей невестке, Юлии Лупашко, проучить предполагаемую любовницу. Для этого они выманили ее из дома под предлогом разговора и, отвезя на местное кладбище, несколько часов удерживали, периодически избивая, и угрожая убийством.

Затем обвиняемые привезли потерпевшую к дому отца Екатерины Буреевой, где были задержаны: похищенная тайком смогла позвонить в полицию.

Обвиняемые не признали вину.

Уголовное дело будет направлено в Белебеевский городской суд.

Венера Хисамова

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