Жителя Краснодара задержали за продажу земли за 18 млн рублей по поддельным документам

В Краснодаре задержали 34-летнего мужчину, продавшего земельный участок своего знакомого за 18 млн руб. по поддельным документам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, злоумышленник выполнял демонтаж старого дома на участке площадью 12 соток, расположенном на улице Архитектора Ишунина в краевом центре. У мужчины возник умысел продать эту землю. С этой целью он купил в интернете поддельный паспорт на имя собственника, но со своей фотографией, а также другие документы необходимые для сделки.

«Часть денег от сделки подозреваемый потратил на приобретение автомобиля "Ауди", оформив его на свою мать»,— говорится в сообщении.

В дальнейшем авто изъяли и отправили на спецстоянку. Решается вопрос о признании сделки по продаже недвижимости недействительной.

Кроме того, задержанный является подозреваемым по делу о мошенничестве. В ведомстве сообщили, что мужчина взял кредит в банке по поддельным документам.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и отмывание денег). Фигуранта взяли под стражу.

Анастасия Донскова

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