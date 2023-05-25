Жителя Краснодара задержали за продажу земли за 18 млн рублей по поддельным документам

В Краснодаре задержали 34-летнего мужчину, продавшего земельный участок своего знакомого за 18 млн руб. по поддельным документам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, злоумышленник выполнял демонтаж старого дома на участке площадью 12 соток, расположенном на улице Архитектора Ишунина в краевом центре. У мужчины возник умысел продать эту землю. С этой целью он купил в интернете поддельный паспорт на имя собственника, но со своей фотографией, а также другие документы необходимые для сделки.
«Часть денег от сделки подозреваемый потратил на приобретение автомобиля "Ауди", оформив его на свою мать»,— говорится в сообщении.
В дальнейшем авто изъяли и отправили на спецстоянку. Решается вопрос о признании сделки по продаже недвижимости недействительной.
Кроме того, задержанный является подозреваемым по делу о мошенничестве. В ведомстве сообщили, что мужчина взял кредит в банке по поддельным документам.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и отмывание денег). Фигуранта взяли под стражу.
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