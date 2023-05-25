Кассация отменила определение о смягчении приговора бывшему топ-менеджеру «Камской долины»

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил апелляционное определение Пермского краевого суда, который смягчил наказание экс-заместителю гендиректора и бывшей совладелице группы компаний «Камская долина» Алевтине Романовой. Вместо пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, к которым госпожу Романову изначально приговорил Индустриальный райсуд Перми, краевой суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на три с половиной года. Кроме того, было отменено решение первой инстанции о взыскании с подсудимой 4,3 млн руб. в пользу потерпевших. Как указано в картотеке суда, по мнению кассационного суда, решение о смягчении приговора было принято с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. В связи с этим дело возвращено на новое апелляционное рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В феврале 2022 года Индустриальный райсуд признал Алевтину Романову виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими по уголовному делу были признаны четыре физических и одно юридическое лицо. Все они приобретали паи в жилищно-строительных кооперативах, через которые на разных стадиях строительства «Камская долина» реализовывала недвижимость. В итоге оказалось, что паи, а соответственно и квартиры, были переоформлены на третьи лица. Алевтина Романова своей вины не признала. В октябре прошлого года она подала апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, в которой поставила вопрос об отмене приговора. 8 декабря 2022 года апелляция вынесла определение о его смягчении без изменения квалификации.