В «Трактор» вернется форвард Виталий Кравцов

В состав челябинского хоккейного клуба «Трактор» вернется нападающий Виталий Кравцов. Соглашение с ним рассчитано на два года, сообщают в пресс-службе «черно-белых».

Виталий Кравцов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Выступал за команду в 2016–2019 годах, сезонах 2020—2021 и 2021—2022. Играл за североамериканские Hartford Wolf Pack и New York Rangers. Прошлый сезон провел в составе канадского Vancouver Canucks.

«Радует, что Виталий решил вернуться в родной “Трактор” и связать свое будущее с клубом на два сезона. У Кравцова есть огромное желание стать лидером команды и ведущим игроком в КХЛ, что совпадает с интересами нашей организации. Всем знакомы козыри нападающего: контроль шайбы, умение сыграть остро и в пас, высокое игровое мышление», — комментирует генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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