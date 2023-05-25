Количество сексуальных преступлений в отношении детей в Удмуртии выросло на 11%

В 2022 году в Удмуртии зафиксировали 394 преступления сексуальной направленности в отношении детей. Это на 11% больше показателя предыдущего года, сообщила уполномоченный по правам ребенка Ольга Авдеева на сессии госсовета республики. Жертвами стали 220 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это безусловно и большая доля преступления по обоюдному согласию, но пострадавшие — девочки до 16 лет. Это ученицы 6-9 классов, партнер после 18 лет. Здесь уместно говорить прежде всего о проблеме воспитания детей. Другая категория — преступления сексуальной направленности в отношении детей, совершаемые близкими ребенку людьми: отчимами, отцами, родственниками. Каждый из них нуждается в квалифицированной реабилитации»,— отметила госпожа Авдеева.

Общее количество преступлений в отношении детей стало меньше на 20,2% и достигло 1273 человек. Вместе с тем в 2022 году в Удмуртии до 1588 человек (на 11%) сократилось количество подростков, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних. За жестокое обращение с детьми к ответственности привлекли 22 родителей, сокращение — 24%.