В Новороссийске в суд направили дело о нелегальной торговле алкоголем на 1 млн рублей

В Новороссийске в суд направили дело о незаконной торговле алкоголем на общую сумму 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прусс-служба УМВД России по Новороссийску Фото: прусс-служба УМВД России по Новороссийску

По данным следствия, 60-летний житель станицы Раевской сам изготавливал спиртосодержащую продукцию, перевозил ее на личном автомобиле и хранил на складе, организованном в его доме. При этом мужчина продавал немаркированный алкоголь, не имея на это соответствующей лицензии.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (незаконные производство и оборот алкоголя в особо крупном размере и незаконное хранение продукции без маркировки). На период предварительного следствия фигурант находился под подпиской о невыезде. В случае доказательства вины злоумышленника в суде ему грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.

Анастасия Донскова

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