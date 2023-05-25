Дом купца Мусина в Казани выставили на продажу за 82 млн рублей

В Казани дом купца Мусина выставлен на продажу по цене 82 млн руб. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Речь идет об историческом здании на улице Нариманова, 56. Здание было построено в 1906 году, оно является памятником архитектуры республиканского значения и состоит из двух этажей. Общая площадь здания составляет 459,8 кв. м. Объект продается вместе с участком в 1,1 тыс. кв. м.

Ранее этот объект продавали за 46,6 млн руб. Однако сейчас в здании идет ремонт, поэтому его стоимость выросла. В частности, полностью заменены крыша и окна, была произведена чистка фасада.

Данное здание подходит под такие объекты, как медцентр, офисный центр, гостиница и другие виды коммерческой деятельности.

"Ъ-Казань"