Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нарушения жилищных прав многодетной семьи в Адыгее

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Фото: пресс-служба СКР
По данным ведомства, в следственные органы обратилась мать четырех детей. Она рассказала, что проживает в муниципальном помещении, не оборудованном необходимыми удобствами.
«Местная администрация не предоставляет семье положенное благоустроенное жилое помещение, оформлять постоянную регистрацию и право собственности на имеющуюся квартиру отказывается, а ее обращения по этому поводу игнорирует»,— говорится в сообщении.
По поручению главы центрального аппарата СКР по данному факту возбудили уголовное дело.
Читайте нас в Telegram