Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нарушения жилищных прав многодетной семьи в Адыгее

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

По данным ведомства, в следственные органы обратилась мать четырех детей. Она рассказала, что проживает в муниципальном помещении, не оборудованном необходимыми удобствами.

«Местная администрация не предоставляет семье положенное благоустроенное жилое помещение, оформлять постоянную регистрацию и право собственности на имеющуюся квартиру отказывается, а ее обращения по этому поводу игнорирует»,— говорится в сообщении.

По поручению главы центрального аппарата СКР по данному факту возбудили уголовное дело.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram