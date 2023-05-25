Омбудсмен по правам человека: из плена в Башкирию вернули троих участников СВО

С момента начала специальной военной операции в аппарат уполномоченного по правам человека в Башкирии поступили порядка 70 связанных с ней обращений. Об этом сообщил омбудсмен Михаил Закомалдин на пленарном заседании в Курултае.

«Поступило 29 сообщений, по мнению обратившихся, о нарушениях при проведении частичной мобилизации, 23 — по вопросу внесении изменений в закон о мобилизации, по розыску мобилизованных — восемь, по освобождению из плена — четыре, по различным выплатам —пять»,— проинформировал господин Закомалдин.

По его мнению, «каких-то серьезных нарушений при проведении частичной мобилизации не допущено».

По результатам работы с обращениями трех мобилизованных вернули домой по состоянию здоровья, двоих — в связи с наличием у них малолетних детей. Из плена вернули троих человек.

Наталья Балыкова

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