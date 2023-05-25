На Малой Невке задержали водоплавающий Ford

Патрули комитета по транспорту в ходе рейда составили протокол на черный Ford Mustang, плавающий в акватории Малой Невки. Об этом 24 мая рассказали в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в комитете, маломерные суда не могут ходить по Малой Невке с 9 до 13 часов и с 16 до 19 часов. Кроме того, в Петербурге работают ограничения, запрещающие передвигаться по реке на гидроциклах. Водитель будет привлечен к административной ответственность, добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что оперштаб Петербурга принял решение продлить запрет на использование беспилотников и гидроциклов до конца июля.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте