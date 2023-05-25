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В перечень охотничьих ресурсов Удмуртии внесли чаек для ликвидации очагов болезней

Чаек и крачков в Удмуртии внесли в перечень охотничьих ресурсов. Исключение составят редкие виды и вида, внесенные в Красную книгу России и Удмуртии. Данная мера позволит регулировать их численность в рамках охоты, а также в случае установления карантина и ликвидации очагов болезней. Соответствующее решение сегодня, 25 мая, приняли депутаты госсовета региона. «За» проголосовали 45 депутатов, против — один.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметил председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу Георгий Крылов, речь идет о включении пяти видов чаек, которые обитают в регионе, и двух видах пролетных чаек, а также четырех видах крачек.


Отмечается, что чайки и крачки ведут колониальный околоводный образ жизни, а возле пресноводных водоемов и рек образуются их массовые скопления. Они же распространяют вирус высокопатогенного гриппа среди домашних и диких птиц. Так, с 5 по 11 мая на территории Удмуртии выявили четыре очага в колониях чаек.

Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов средств бюджета региона.

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